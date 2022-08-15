Пленный швед рассказал о покупке гражданства Украины

Пленный швед Густавссон на суде рассказал о покупке гражданства Украины за 700 долларов

Пленный шведский наемник Матиас Густавссон, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил на суде в Донецкой народной республике (ДНР), что купил гражданство Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Густавссон рассказал, что приобретение гражданства обошлось ему в 700 долларов (около 43 тысяч рублей). Также он признался, что за взятку приобрел украинское водительское удостоверение.

Густавссон сдался в плен в Мариуполе в промзоне завода «Азовсталь». Согласно законодательству ДНР ему грозит смертная казнь.

9 июня Верховный суд ДНР признал виновным в наемничестве британца Шона Пиннера, его соотечественника Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна. Они были приговорены к исключительной мере наказания. Все осужденные подали апелляцию.