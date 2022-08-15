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Российского блогера выселили из отеля в Турции из-за съемки видео

Российского блогера выселили из пятизвездочного отеля в Турции за съемку видео на пляже

Кадр: Блог Путешественника / YouTube

Российского блогера выселили из пятизвездочного отеля на турецком курорте Кемер из-за того, что он занимался съемкой видео на пляже. Об этом пишет портал TourDom.

Инцидент произошел в июле, однако об этом стало известно только сейчас, когда мужчина опубликовал соответствующий ролик на своем YouTube-канале.

Сообщается, что россиянин снимал видео на пляже, как вдруг в него с криком начала кидать камни неизвестная женщина. «В итоге оказалось, что это жена консула Казахстана. Она грозилась выселить меня из отеля и вызвать полицию за съемку в общественном месте. Ей якобы не понравилось, что в 20 метрах от нее разговаривают и не дают ей читать книжку», — заявил автор ролика.

Позже администрация отеля решила выселить блогера — как утверждает мужчина, сотрудники объекта размещения встали на сторону женщины из-за ее «значимости в лице консула».

Ранее сообщалось, что российских туристов выселили из пятизвездочного отеля в Турции в первый же день отдыха. Так, двое мужчин встретили компанию, в которой были девушки — они оказались родственницами владельца гостиницы, что вызвало у сотрудников недовольство.

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Мария Гейн
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