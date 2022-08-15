Книгу о Гитлере вернули в библиотеку спустя 75 лет

UPI: читатель вернул в библиотеку взятую в 1947 году книгу о Гитлере

В американском городе Джерси-Сити, штат Нью-Джерси, читатель вернул в библиотеку книгу о Гитлере, которую взял почитать 75 лет назад. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

В общественной библиотеке Джерси-Сити сообщили, что 89-летний Боб Яблонски взял книгу Одена Рудольфа «Гитлер» из отделения библиотеки в школе Джеймса Ферриса в 1947 году.

Недавно Яблонски нашел книгу, когда занимался уборкой в доме, и решил вернуть ее в библиотеку. Книга сохранилась в отличном состоянии, в ней до сих пор осталась библиотечная карточка.

В библиотеке подчеркнули, что не будут наказывать читателя за опоздание на 75 лет, так как штрафы за поздний возврат отменили в 2021 году.

Ранее сообщалось, что библиотека в канадском городе Виннипег, провинция Манитоба, получила посылку, в которой оказалась просроченная почти на полвека книга. Согласно вложенной в книгу библиотечной карточке, ее должны были вернуть 18 июня 1974 года, то есть 48 лет назад.

