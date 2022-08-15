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В российском регионе введут масочный режим

В Бурятии введут масочный режим при посещении общественных мест

Фото: Зорикто Дагбаев / РИА Новости

Власти Бурятии введут масочный режим для граждан при посещении общественных мест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Елену Кузьмину.

Она объяснила, что 15 августа на заседании штаба по профилактике коронавирусной инфекции власти обсудили текущую эпидемиологическую обстановку, а также проработали необходимый комплекс мер по данному вопросу.

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«Необходимо соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, которые связаны со скоплением народа, в первую очередь, при предоставлении государственных услуг, посещении государственных органов исполнительной власти, организаций, (…) при посещении любых видов общественного транспорта», — сказала Кузьмина.

Также замруководителя регионального Роспотребнадзора уточнила, что в среднем за прошедшую неделю в республике заболеваемость COVID-19 выросла в 1,7 раза.

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов заявил, что в ближайшие две недели заболеваемость коронавирусом в России должна пойти на спад.

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Никита Абрамов
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