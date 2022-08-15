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Россияне бросились платить «Миром»

НСПК: в первой половине 2022 года число операций по картам «Мир» выросло на 70%

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В первой половине 2022 года россияне стали активнее пользоваться картами «Мир» при оплате. Число транзакций выросло на 70 процентов, до 2,6 миллиарда, по сравнению с февралем-июнем 2021 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Национальной системы платежных карт (НСПК).

В предыдущие годы количество операций по картам отечественной платежной системы увеличивалось в среднем на 40 процентов. Объем межбанковских операций вырос на 77 процентов в годовом выражении. Средний чек за покупки картами «Мир» в этом году составил 725 рублей, что на 6,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Россияне бросились заводить карты «Мир» и использовать их на фоне прекращения работы Visa и MasterCard в России из-за санкций. Международные системы объявили об уходе из России в начале марта. После этого карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, перестали работать за пределами страны, а карты, эмитированные зарубежными банками, теперь не работают в России.

После ухода с российского рынка компании подсчитали свои расходы на приостановление деятельности в стране. По данным Mastercard, убыток до налогообложения во втором квартале, относящийся к закрытию российского бизнеса, составил 26 миллионов долларов. Результат сложился в основном из дополнительных расходов на персонал, которые составили 33 миллиона долларов за три месяца.

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Мария Грушко
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