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69-я параллель

На берегу российской реки нашли зубы мамонта и останки морских обитателей

На берегу Оби исследователи обнаружили останки древних морских существ и зубы мамонта

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Приуральском районе на берегу Оби исследователи обнаружили зубы мамонта, а также останки древних морских обитателей. Об этом сообщает «Север-пресс» со ссылкой на научных сотрудников сектора естественной истории МВК имени И. С. Шемановского.

Ученые провели тщательное обследование береговой линии реки, которая когда-то была дном Уральского океана. В наносных отложениях обнаружились останки белемнитов (вымерших головоногих моллюсков — прим. «Ленты.ру») и других древних морских существ.

Уточняется, что находка станет первым в музейной коллекции образцом морской фауны, который был обнаружен на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее сотрудник «Заповедников Таймыра» в окрестностях Норильска обнаружил окаменелости древних моллюсков, которые вымерли примерно 200 миллионов лет назад.

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Никита Абрамов
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