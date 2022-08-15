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На Украине погиб один из лучших летчиков ВСУ

На Украине погиб награжденный орденом мужества от Зеленского летчик ВСУ Листопад

Фото: Физико-технический лицей Ивано-Франковского облсовета

На Украине сообщили о гибели одного из лучших летчиков Воздушных сил Украины (ВСУ) Антона Листопада. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Около двух месяцев назад Листопад был награжден орденом мужества, который вручил ему президент Украины Владимир Зеленский.

Подробности гибели летчика ВСУ не сообщаются. По некоторым данным, его самолет был уничтожен в ходе воздушного боя. Не исключается также, что Листопад мог быть ликвидирован во время удара по аэродрому.

5 августа стало известно о гибели полковника Главного управления разведки Минобороны Украины Руслана Попова. Хотя Попов уже вышел на пенсию за выслугу лет, с 2014 года он участвовал в боевых действиях в Донбассе.

27 июля сообщалось о гибели майора, начальника разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины Александра Кукурбы. Полковник участвовал в боях еще с 2014 года В апреле этого года ему было присвоено звание Героя Украины.

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Алина Гончарова
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