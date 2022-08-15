Подавляющее большинство брокерских счетов россиян оказались пустыми

«Ъ»: 65 процентов брокерских счетов россиян оказались пустыми

Подавляющее большинство (около 65 процентов) счетов физлиц на брокерском обслуживании остаются пустыми, хотя общее количество инвесторов уже достигло 27 миллионов человек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Anderida Financial Group.

Примерно у 20 процентов клиентов счета, на которых не более 15 тысяч рублей. Только 15 процентов имеют счета свыше этой суммы. Чаще всего (35 процентов) в качестве причины отсутствия средств россияне называют неспособность разобраться в нюансах торгов.

Еще четверть респондентов «ожидают более спокойной ситуации» для минимизации риска, а 10 процентов только разрабатывают стратегию инвестирования. Также оказалось, что около 15 процентов открыли счет «на всякий случай». По оценке Anderida Financial Group, количество активных инвесторов в стране не превышает 9,4 миллиона человек, год назад их было менее пяти миллионов. Статус квалифицированных инвесторов на 1 августа получили только 550 тысяч россиян. Эксперты ожидают, что к концу года количество инвесторов приблизится к 30 миллионам.

Ранее сообщалось, что крупнейшие американские банки возобновили торги российскими государственными и корпоративными облигациями, чтобы помочь клиентам избавиться от них