Американские банки помогли клиентам избавиться от российских облигаций

Крупнейшие банки Уолл-Стрит возобновили торги российскими облигациями

Крупнейшие американские банки возобновили торги российскими государственными и корпоративными облигациями, чтобы помочь клиентам избавиться от них, пишет Reuters со ссылкой на банковские документы. Среди них — JPMorgan, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Barclays и Jefferies

Bank of America, Barclays, Citi и JPMorgan отказались от комментариев изданию. Представитель Jefferies заявил, что компания «работает в рамках рекомендаций по глобальным санкциям, чтобы помочь клиентам справиться с этой сложной ситуацией».

Источник, близкий к Deutsche Bank, рассказал, что организация допускает торги российскими облигациями только по запросу клиентов и в индивидуальном порядке, чтобы снизить риски для инвесторов внутри и за пределами США. Bank of America в информационном бюллетене для клиентов заявил, что «в настоящее время способствует продаже российских суверенных и некоторых корпоративных облигаций».

До 24 февраля в обращении находились государственные облигации России на сумму около 40 миллиардов долларов. Примерно половина бумаг принадлежала иностранным фондам. В июне Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США запретило американским инвестиционным менеджерам покупать российские ценные бумаги на вторичном рынке. По словам источников Reuters, после этого американские и европейские банки ушли с рынка российских облигаций.

Однако затем власти США пошли на уступку инвесторам, оказавшимся в трудном положении. 22 июля Минфин опубликовал дополнительные рекомендации по урегулированию выплат по кредитным дефолтным свопам. В документе было указано, что банки могут проводить сделки с российскими ценными бумагами, если это поможет американским инвесторам свернуть свои позиции. На фоне возобновившейся с конца июля торговой активности цена некоторых российских облигаций подскочила, указывает издание.

27 июня Bloomberg сообщил, что Россия допустила первый с 1918 года дефолт по двум выпускам еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах. В этот день истек 30-дневный льготный период, предусмотренный условиями эмиссии. При этом российская сторона утверждает, что совершила все выплаты и перечислила средства Национальному расчетному депозитарию, который не смог зачислить их на счета инвесторов из-за санкций. Позднее о дефолте заявило рейтинговое агентство Moody’s.