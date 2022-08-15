Перечислены последствия рецессии в Европе

Аналитик Самиев назвал рост безработицы одним из последствий рецессии в Европе

Глубина рецессии в еврозоне будет зависеть от темпов, а также масштабов падения экономик, которые можно попытаться регулировать с помощью повышения ключевых ставок. Последствиями рецессии могут стать падение доходов населения и рост безработицы. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал аналитик, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Экономика еврозоны с большой вероятностью столкнется с рецессией, считают 60 процентов опрошенных Bloomberg экспертов. Их число увеличилось с 45 процентов в прошлом опросе и с 20 процентов после начала российской спецоперации на Украине.

«Существуют разные варианты скорости ухода еврозоны в эту динамику, — сказал Самиев. — Большинство рынков в третьем квартале продемонстрируют нулевые или отрицательные темпы роста. Естественно, что это сразу скажется на фондовых, сырьевых рынках. Это, в свою очередь, приведет к большим изменениям в экономике в целом».

Разные страны, регионы, рынки, как считает аналитик, будут уходить в рецессию неравномерно. Вероятнее всего, США покажет еще один квартал отрицательных темпов роста, что станет явным показателем ухода в данную фазу. То же, скорее всего, ждет и Европу.

А вот в Китае, например, рецессии нет, зато уже наблюдается снижение темпов роста. А это тоже существенный фактор, который отразится на мировой экономике. Но в общем, глубина провала будет зависеть от того, как на происходящее отреагируют власти разных стран: будут ли они тормозить повышение ставок, удастся ли им достигнуть баланса. Это уже отразится на ситуации с ценами на сырье, с безработицей и прочим Павел Самиев аналитик

Он добавил, что говорить о точных прогнозах на данный момент невозможно: необходимо дождаться статистики по третьему кварталу или хотя бы по августу.

Ранее стало известно о сроках возвращения экономики России к росту. По итогам текущего года падение ВВП страны составит 4-6 процентов, в следующем году экономика сократится в диапазоне 1-4 процентов, а в четвертом квартале 2023 года экономика начнет рост — в пределах 1-2,5 процента, сообщил Центробанк.