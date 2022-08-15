Росгвардия задержала 50 сторонников ВСУ и СБУ под Херсоном и в Запорожье

Росгвардейцы задержали 50 сторонников ВСУ и СБУ под Херсоном и в Запорожье

Росгвардейцы обнаружили в Херсонской и Запорожских областях схроны с оружием и боеприпасами иностранного производства, оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 15 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, силовики обнаружили 15 тайников и задержали 50 сторонников Службы безопасности Украины (СБУ) и ВСУ.

Сотрудники спецслужбы изъяли 12 переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», источники питания к ним, свыше 20 снарядов к реактивной системе залпового огня (РСЗО) «Ураган», 24 гранатомета и более 100 выстрелов, 50 единиц огнестрельного оружия, в том числе американские пистолеты, около 100 ручных гранат и запалов к ним, порядка 150 минных взрывателей, радиостанции и GPS иностранного производства, более 11 тысяч патронов различного калибра, 12 килограмм взрывчатых веществ и 400 килограмм селитры. Росгвардейцы обезвредили десять мин.