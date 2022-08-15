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Популярная пляжная страна продлит визы для туристов

На Шри-Ланке продлят сроки пребывания по туристическим визам с 30 до 180 дней

Фото: Daniel Klein / Unsplash

Власти Шри-Ланки решили продлить сроки пребывания в стране по туристическим визам. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что таким образом правительство популярной пляжной страны нацелено восстановить экономику после пандемии коронавируса. Так, сроки пребывания по электронным визам будут продлены с 30 до 180 дней. При этом обладатели однократных туристических виз смогут оставаться на острове в течение 270 дней, а многократных — до одного года вместо 90 дней.

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В министерстве туризма считают, что принятые меры позволят туристическому сектору острова восстановиться после пандемии и экономического кризиса.

Ранее в апреле на Шри-Ланке начались массовые протесты на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику. Сообщалось, что островное государство испытывало нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания и медикаментов.

В марте Шри-Ланка бесплатно продлевала на два месяца визы российским и украинским туристам, которые испытывали трудности с возвращением на родину из-за политического кризиса на Украине.

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Дарья Рыбак
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