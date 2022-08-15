Назван единственный путь спасения от кризиса в Европе

Аналитик Самиев назвал отмену санкций единственным путем спасения от кризиса в Европе

Отмена антироссийских санкций является практически единственным путем снижения ущерба от приближающегося экономического кризиса в Европе. Существует вероятность, что Запад пойдет на смягчение ограничений уже осенью. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил аналитик, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Экономика еврозоны с большой вероятностью столкнется с рецессией, считают 60 процентов опрошенных Bloomberg экспертов. Их число увеличилось с 45 процентов в прошлом опросе и с 20 процентов после начала российской спецоперации на Украине. Многие связывают начало потенциального кризиса с антироссийскими санкциями.

«Очевидно, что сейчас для Европы отмена санкций является едва ли не единственным путем снижения ущерба от надвигающегося полноценного экономического кризиса, — уверен Самиев. — Потенциально, если они продолжат действовать в текущем режиме или ужесточатся, то глубина падения и жесткость этого кризиса будут еще сильнее».

В принципе, уже и так понятно, что все попытки сделать какие-то исключения из санкций, — это стремление сохранить возможность работы критически важных сегментов Павел Самиев аналитик

Показательной в этом отношении Самиев считает историю с турбиной для газопровода «Северный поток», которую отремонтировали и согласились вернуть в Россию, несмотря на действующие ограничения.

«Это тоже попытка сгладить ситуацию, не допустить обрушения поставок энергоносителей. При этом, не отменяя санкции в принципе, но давая альтернативы, — объяснил аналитик. — При этом, в перспективе, возможно и дальнейшее смягчение или даже отмена ограничений, без подобных мер пережить кризис будет очень тяжело».

То, какое решение в итоге примет Евросоюз, как считает Самиев, будет видно уже осенью, после обнародования статистики по третьему кварталу.

Возможно, что именно осенью некоторые ограничения смягчат или отменят. При этом, такой шаг поможет только сгладить последствия кризиса, но избежать его все равно не удастся Павел Самиев аналитик

Ранее стало известно о сроках возвращения экономики России к росту. По итогам текущего года падение ВВП страны составит 4-6 процентов, в следующем году экономика сократится в диапазоне 1-4 процентов, а в четвертом квартале 2023 года экономика начнет рост — в пределах 1-2,5 процента, сообщил Центробанк.