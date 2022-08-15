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В Совфеде отреагировали на угрозы Киева разрушить Крымский мост

Сенатор Совфеда Косачев заявил, что Россия ни за что не позволит разрушить Крымский мост

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не позволит уничтожить Крымский мост. Об этом сообщает ТАСС.

По словам сенатора, в случае попытки нанести удар по Крымскому мосту будет понятно, что это делается с помощью оружия, которое предоставляют западные страны Киеву. Он отметил, что своего оружия, позволяющего осуществить подобные атаки, у украинских властей в настоящее время нет.

Косачев добавил, что в случае ликвидации Крымского моста это создаст большие проблемы для миллионов обычных жителей не только Крыма, но и близлежащих регионов Юго-Востока. «И все это будет напрямую ложиться на совесть тех, кто, во-первых, не остановил провокаторов, во-вторых, тех провокаторов, которые не оставляют попыток такую провокацию осуществить», — заключил сенатор.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне. Также он опубликовал фотографию с переговоров, на которой, кроме него и главы британского минобороны, был запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Сергей Истомин
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