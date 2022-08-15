Путин обратился к участникам «Таврида.Арт»

Президент России Путин обратился к участникам четвертого фестиваля «Таврида.Арт»

Президент России Владимир Путин обратился к участникам четвертого фестиваля «Таврида.Арт». Его слова опубликованы на сайте Кремля.

«Каждый из вас — яркая, творческая личность. Вы представляете различные направления культуры и искусства, но вас объединяют общие и всем понятные ценности: вера в справедливость, любовь к Родине, стремление к саморазвитию, искреннее желание помогать людям», — сказал российский лидер.

Он отметил, что именно эти качества делают российский народ непобедимым, а тысячелетнюю культуру России — великой.

По словам Путина, он искренне рад, что бухта Капсель и Судак стали традиционным центром притяжения для одаренной молодежи из разных регионов России. «Сегодня вы все рядом, готовы объединять усилия ради достижения общих целей, а значит, уверены: чтобы быть сильными, нужно быть вместе. Этому учит вся богатейшая, тысячелетняя история России», — сказал российский лидер.

Он добавил, что участники фестиваля своими достижениями поддерживают солдат, офицеров, добровольцев и ополченцев в Донбассе. «Мы знаем, что любые сложности и испытания — это время новых возможностей, и часто говорим об этом. Это время смелых людей, это так и есть, а вы — именно такие», — заявил Путин.

Ранее Путин назвал глупостью все попытки стран Запада «отменить Россию». «Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», — заявил он.