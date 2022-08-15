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Путин назвал глупостью все попытки «отменить Россию»

Президент Путин назвал глупостью все попытки стран Запада «отменить Россию»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал глупостью все попытки стран Запада «отменить Россию». Такое мнение он высказал, обращаясь к участникам форума «Таврида.Арт», передает ТАСС.

«Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», — заявил Путин.

Он добавил, что любовь к Родине, стремление к саморазвитию, а также желание помогать людям делают российских граждан непобедимыми.

В июле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Белому дому не удалось добиться отмены России на международной арене. Она добавила, что осенью представители российского руководства планируют интенсивные поездки, которые «связаны с реальностью происходящего, а не с иллюзией, которой тешит себя Вашингтон».

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Марина Совина
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