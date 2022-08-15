TikTok уличили в сотрудничестве с властями Китая

TikTok обвинили в работе на Компартию Китая за наем экс-сотрудников государственных СМИ

Компанию ByteDance, которой принадлежит популярная социальная сеть TikTok, обвинили в сотрудничестве с Коммунистической партией Китая (КПК). О том, что в компании работают примерно 300 экс-сотрудников китайских государственных СМИ, сообщил Forbes со ссылкой на данные LinkedIn.

По данным издания, некоторые сотрудники TikTok и ByteDance — это действующие или бывшие работники китайских государственных СМИ. В частности, компания проводит наем бывших сотрудников новостного агентства «Синьхуа», Международного китайского радио (CRI) и Центрального телевидения Китая (CCTV). Всего журналисты обнаружили примерно 300 таких профилей на LinkedIn.

«Изученные Forbes профили в LinkedIn свидетельствуют об обширных связях между ByteDance и пропагандистским крылом китайского правительства, которое уделяет огромное внимание социальным сетям и распространяет через них дезинформацию в интересах Коммунистической партии Китая», — уличило издание TikTok в сотрудничестве с властями Китая.

В ByteDance и TikTok не стали отрицать, что обнаруженные журналистами аккаунты действительно принадлежат сотрудникам компаний. Пресс-секретарь ByteDance Дженнифер Бэнкс заявила, что компания принимает «кадровые решения, исходя лишь из профессионализма кандидата при выполнении работы».

«В случае с нашим бизнесом в Китае это касается и людей, ранее работавших в правительстве или китайских госСМИ. За пределами Китая сотрудники тоже имеют опыт работы в правительственных структурах, общественных организациях и медиакомпаниях в десятках стран», — добавила представитель компании. При этом она подчеркнула, что компания «не разрешает сотрудникам иметь вторую работу, подработку или заниматься любой иной деятельностью, которая может повлечь за собой конфликт интересов».

В 2020 году предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа обвинил TikTok в слежке. Его сотрудники утверждали, что соцсеть поймали на том, что она отслеживала данные, сохраненные в буфере обмена телефона.