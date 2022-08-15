Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Петербурге пенсионерка попыталась помыть пистолет и выстрелила себе в ногу

66-летняя петербурженка нашла пистолет, попыталась его помыть и выстрелила себе в ногу

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге пенсионерка нашла у мусорных контейнеров пистолет, попыталась его помыть и выстрелила себе в ногу. Об этом рассказал телеканалу 78.ru источник в правоохранительных органах.

Собеседник телеканала пояснил, что пожилая петербурженка заметила необычный предмет в садоводстве Пупышево Волховского района Ленинградской области.

Позже выяснилось, что пистолет оказался травматическим. После случившегося россиянка сама обратилась в больницу.
Медики диагностировали у нее огнестрельное ранение правой голени. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в Екатеринбурге 11-летний школьник случайно прострелил себе руку из травматического пистолета. Мальчика госпитализировали, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили о блокировании Северска союзными войсками
Политолог назвал выгоду от возможного сотрудничества России и Афганистана
В Британии предрекли Украине «удар в спину» от Запада
Девочки-подростки избили школьницу в российском парке и попали на видео
В России показали новую станцию разведки
В Британии из-за жары из воды показалась затопленная деревня
Цены на электричество предложили регулировать по-новому
В Петербурге пенсионерка попыталась помыть пистолет и выстрелила себе в ногу
Назван единственный путь спасения от кризиса в Европе
Россиянам стали доступны сотни турецких брендов обуви
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.