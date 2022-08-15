В Петербурге пенсионерка попыталась помыть пистолет и выстрелила себе в ногу
В Санкт-Петербурге пенсионерка нашла у мусорных контейнеров пистолет, попыталась его помыть и выстрелила себе в ногу. Об этом рассказал телеканалу 78.ru источник в правоохранительных органах.
Собеседник телеканала пояснил, что пожилая петербурженка заметила необычный предмет в садоводстве Пупышево Волховского района Ленинградской области.
Позже выяснилось, что пистолет оказался травматическим. После случившегося россиянка сама обратилась в больницу.
Медики диагностировали у нее огнестрельное ранение правой голени. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах инцидента.
Ранее в Екатеринбурге 11-летний школьник случайно прострелил себе руку из травматического пистолета. Мальчика госпитализировали, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.