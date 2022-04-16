Российский школьник случайно выстрелил в себя из пистолета

В Екатеринбурге школьник случайно прострелил себе руку из травматического пистолета

В Екатеринбурге 11-летний российский школьник в результате несчастного случая выстрелил в себя из травматического пистолета «Оса». Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах города, ребенок получил ранение в руку.

По информации издания, инцидент произошел вечером в пятницу, 15 апреля, на улице Радищева. В это время школьник находился дома, откуда его госпитализирован в 9-ю детскую больницу. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

«Полиция проводит проверку по факту инцидента. Мать ребенка привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ», — пояснили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Ранее 10 февраля полицейские в Севастополе изъяли у ученика 11-го класса автомат Калашникова. В Новый год 17-летний молодой человек в маске вышел на спортивную площадку с автоматом и выпустил из него несколько очередей. Стрельбу засняли на видео.

Полиция установила, что автомат принадлежал отцу школьника. У семьи изъяли оружие и 11 патронов к нему.

