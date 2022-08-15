Стилистка раскрыла способ купить правильный размер брюк без примерки

Стилистка Стиви Би советует соединить концы пояса брюк за шеей, чтобы определить их размер

Стилистка из Лондона Стиви Би раскрыла простой способ купить правильный размер штанов без примерки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша с никнеймом steviebstylefashion продемонстрировала лайфхак по определению размера на примере костюмных брюк ярко-красного цвета. На опубликованных кадрах блогерша приложила вещь к груди и соединила два конца пояса за шеей. По ее словам, если упомянутые детали легко сходятся друг с другом, значит брюки идеально подойдут по размеру.

Размещенный ролик набрал более 181 тысячи просмотров. «Работает только до десятого размера (соответствует маркировке М согласно международной системе), поскольку мешает живот», «Всегда так примеряю. Этот способ никогда не подводил», «Меня научили этому на рынке в Кении — там все так делают», — писали юзеры.

Ранее стилистка Клэр Холл раскрыла способ скрыть округлый живот с помощью правильно подобранной одежды. Эксперт утверждает, что скорректировать фигуру помогут широкие брюки-палаццо на завышенной талии. При этом специалистка порекомендовала выбирать модели из струящихся тканей с контрастными принтами.