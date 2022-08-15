Стилистка раскрыла простой способ скрыть выпирающий живот

Стилистка Клэр Холл: широкие брюки-палаццо помогут скрыть живот и скорректировать фигуру

Стилистка Клэр Холл раскрыла простой способ скрыть округлый живот с помощью правильно подобранной одежды. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом clubfortyclaire утверждает, что скорректировать фигуру помогут широкие брюки-палаццо на завышенной талии. Эксперт продемонстрировала лайфхак на примере пары бренда Phase Eight из легкой струящейся ткани с крупным контрастным принтом. К ним блогерша подобрала облегающий черный топ с небольшим круглым вырезом.

По мнению Холл, подобные фасоны делают ноги зрительно длиннее, а выпирающий живот — плоским. «Избегайте зауженных брюк и скинни-джинсов — они смещают акцент на среднюю часть тела и подчеркивают живот, превращая фигуру в "перевернутый треугольник"», — предупредила она.

В июле блогерша Лидия Роуз раскрыла простые способы казаться выше с помощью одежды. По словам девушки, чтобы визуально удлинить ноги и скорректировать пропорции фигуры, необходимо носить джинсы с завышенной талией и заправлять в них рубашки и футболки. Кроме того, для достижения указанного эффекта следует подбирать обувь в тон брюкам.