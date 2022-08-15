В ФБР заявили о массовых угрозах после обыска в доме Трампа

В ФБР заявили об угрозах правоохранителям после обыска в доме экс-президента США Трампа

ФБР и Министерство внутренней безопасности (МНБ) США заявили о массовых угрозах сотрудникам правоохранительных органов после обыска в доме бывшего президента страны Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

«ФБР и МНБ наблюдают рост угроз федеральным правоохранительным органам и, в меньшей степени, другим правоохранителям и правительственным чиновникам после недавнего исполнения ФБР ордера на обыск в Палм-Бич, Флорида», — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что речь идет об угрозах заложить «грязную бомбу» перед штаб-квартирой ФБР и призывах к гражданской войне и вооруженному восстанию.

Также агенты зафиксировали призывы к убийству судебных, правоохранительных и правительственных чиновников, связанных с обыском у Трампа. По информации издания, большая часть угроз поступает через интернет.

В ходе обысков 8 августа у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Четыре комплекта документов имели гриф «совершенно секретно», три комплекта отмечены как «секретные» документы и еще три — «конфиденциальные». Впоследствии политик попросил бюро вернуть ему документы.