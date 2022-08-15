Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ФБР заявили о массовых угрозах после обыска в доме Трампа

В ФБР заявили об угрозах правоохранителям после обыска в доме экс-президента США Трампа

Фото: Niyi Fote / Globallookpress.com

ФБР и Министерство внутренней безопасности (МНБ) США заявили о массовых угрозах сотрудникам правоохранительных органов после обыска в доме бывшего президента страны Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

«ФБР и МНБ наблюдают рост угроз федеральным правоохранительным органам и, в меньшей степени, другим правоохранителям и правительственным чиновникам после недавнего исполнения ФБР ордера на обыск в Палм-Бич, Флорида», — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что речь идет об угрозах заложить «грязную бомбу» перед штаб-квартирой ФБР и призывах к гражданской войне и вооруженному восстанию.

Также агенты зафиксировали призывы к убийству судебных, правоохранительных и правительственных чиновников, связанных с обыском у Трампа. По информации издания, большая часть угроз поступает через интернет.

В ходе обысков 8 августа у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Четыре комплекта документов имели гриф «совершенно секретно», три комплекта отмечены как «секретные» документы и еще три — «конфиденциальные». Впоследствии политик попросил бюро вернуть ему документы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении более ста иностранных наемников на Украине
Зеленский уволил начальников управлений СБУ
В Совфеде отреагировали на угрозы Киева разрушить Крымский мост
Книгу о Гитлере вернули в библиотеку спустя 75 лет
Российские военные поразили взвод артиллерийских орудий «Мста-Б» в ДНР
Российские войска нанесли удар по пунктам управления двух бригад ВСУ
Бастрыкин поручил возбудить дело после отравления в доме на юго-востоке Москвы
Минобороны рассказало о ликвидации 58-й мотопехотной бригады ВСУ
В Совфеде заявили о строительстве Крымского моста «с учетом известных рисков»
Apple потребовала от Rutube спрятать контент государственных СМИ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.