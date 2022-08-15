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Спорт

Команды из Турции и Сербии выступят на футбольном турнире UTLC Cup в Москве

Команды из Турции, Казахстана и Сербии выступят на футбольном турнире UTLC Cup в Москве

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве с 17 по 21 августа пройдет юношеский международный турнир по футболу UTLC Cup-2022. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На соревнованиях выступят восемь команд, составленных из футболистов 2008 года рождения. Среди них турецкие «Фатих Карагюмрюк» и «Аланьяспор», а также сербская «Црвена Звезда». Россию представят московские «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА. В турнире также примут участие минское «Динамо» и казахстанская «Астана».

«Когда играют 14-летние футболисты, я, как выпускник школы "Локомотива", проживаю вторую молодость. Мыслями я и с болельщиками на трибунах, и с футболистами на поле», — заявил генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром.

«Для ребят очень важно играть со сверстниками из других стран, а не только выступать во внутреннем первенстве. Местные футболисты знают уже друг друга в лицо, а когда приезжают иностранные клубы, эмоции зашкаливают», — рассказал бывший нападающий сборной России Руслан Пименов. Он также отметил, что помнит все международные турниры, в которых участвовал в детстве.

Матчи группового этапа и плей-офф турнира пройдут на «Сапсан Аренe» в Москве. Финал состоятся 21 августа на «РЖД Аренe».

Алексей Гусев
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