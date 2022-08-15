Литва назвала условие выдачи россиянам шенгенских виз

Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил, что страна выдает россиянам визы из гуманитарных целей

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс практически прекратила выдачу туристических виз россиянам, при этом страна выдает шенгенские визы только из гуманитарных целей. Такое условие он назвал в интервью Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом), передает ТАСС.

«Начнем с того, что Литва приняла это решение довольно рано. И не только по политическим причинам, но и по практическим», — сказал глава МИД. Он добавил, что причина в том, что с начала событий на Украине в Литву направился огромный поток людей, которые искали убежища.

«Я бы предположил, что решение Литвы по визам - это тот путь, по которому можно пойти. Прекратить выдачу виз людям, которые приезжают сюда по любым причинам, кроме гуманитарных», — отмеил он.

Ранее сообщалось, что Финляндия собирается ограничить транзитный туризм из России в другие страны Европы по выданным раньше финскими дипмиссиями шенгенским визам. Вопрос о выдаче виз россиянам будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в конце августа.