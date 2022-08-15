Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Поставки российской нефти в Азию рухнули

Bloomberg: поставки российской нефти в Азию рухнули до самого низкого уровня с марта

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Поставки нефти из России в Азию упали до самого низкого уровня с марта, пишет Bloomberg.

Поставки в Азию снижаются с показателя в два миллиона баррелей в день, который сохранялся с середины апреля до середины июня. Морской экспорт снизился за неделю с 3,32 до 3,24 миллиона баррелей в день. Продажи российской нефти в Азию в среднем рухнули ниже 1,75 миллиона баррелей в день по сравнению с более чем 2,1 миллионами баррелей в день в апреле и мае.

Brent от TradingView

Поставки европейским покупателям, в том числе в Северной Европе, Средиземноморье и Черноморском регионе, также снизились до 1,32 миллиона баррелей в день по сравнению с более чем 1,85 миллионами баррелей в день до спецоперации. Совокупные потоки сырой нефти из российских портов снизились на 804 тысячи баррелей в день (или на 22 процента).

По подсчетам Bloomberg, еженедельная выручка Москвы от экспортной пошлины упала на 42 миллиона долларов, до 145 миллионов долларов. Доходы оказались самыми низкими за семь недель.

Ранее сообщалось, что азиатские покупатели приобрели огромный объем дешевой американской нефти. Южнокорейские и индийские нефтеперерабатывающие заводы в начале августа купили около 16 миллионов баррелей нефти в США. Это вдвое больше, чем за тот же период в июле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В ДНР огласили обвинение пяти иностранным наемникам
Врач рассказала об опасности каш быстрого приготовления для здоровья
Названа готовая отказаться от помощи Украине страна ЕС
В Британии решили продать дом бабушки Елизаветы II
Шойгу обсудил с генсеком ООН безопасность Запорожской АЭС
Раскрыта причина старения сердца
Голая девушка станцевала на улицах Подмосковья и попала на видео
Туристка отправилась во Францию и внезапно погибла при выходе из ресторана
Российский бизнесмен сломал нож во время ударов по вышедшей из отдела МВД жене
Поставки российской нефти в Азию рухнули
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.