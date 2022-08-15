Bloomberg: поставки российской нефти в Азию рухнули до самого низкого уровня с марта

Поставки нефти из России в Азию упали до самого низкого уровня с марта, пишет Bloomberg.

Поставки в Азию снижаются с показателя в два миллиона баррелей в день, который сохранялся с середины апреля до середины июня. Морской экспорт снизился за неделю с 3,32 до 3,24 миллиона баррелей в день. Продажи российской нефти в Азию в среднем рухнули ниже 1,75 миллиона баррелей в день по сравнению с более чем 2,1 миллионами баррелей в день в апреле и мае.

Поставки европейским покупателям, в том числе в Северной Европе, Средиземноморье и Черноморском регионе, также снизились до 1,32 миллиона баррелей в день по сравнению с более чем 1,85 миллионами баррелей в день до спецоперации. Совокупные потоки сырой нефти из российских портов снизились на 804 тысячи баррелей в день (или на 22 процента).

По подсчетам Bloomberg, еженедельная выручка Москвы от экспортной пошлины упала на 42 миллиона долларов, до 145 миллионов долларов. Доходы оказались самыми низкими за семь недель.

Ранее сообщалось, что азиатские покупатели приобрели огромный объем дешевой американской нефти. Южнокорейские и индийские нефтеперерабатывающие заводы в начале августа купили около 16 миллионов баррелей нефти в США. Это вдвое больше, чем за тот же период в июле.