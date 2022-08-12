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Азия начала скупать дешевую американскую нефть

Bloomberg: азиатские покупатели начали скупать дешевую американскую нефть

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Азиатские покупатели скупили огромный объем дешевой американской нефти, что повысило вероятность снижения спроса на ближневосточную нефть, пишет Bloomberg.

Южнокорейские и индийские нефтеперерабатывающие заводы в августе приобрели около 16 миллионов баррелей нефти в США. Это вдвое больше, чем за тот же период в июле, и чуть меньше среднего месячного объема за первые пять месяцев года. Ранее Саудовская Аравия подняла цены на нефть для Азии до рекордного уровня. По словам трейдеров, американская нефть обходится дешевле, даже с учетом фрахта и логистики.

Brent от TradingView

Между тем экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии вырос в июле до рекордно высокого уровня с апреля 2020 года. Конкурент России на нефтяном рынке нарастил поставки в Китай до 1,65 миллиона баррелей в день в прошлом месяце. Экспорт в Индию из Саудовской Аравии впервые с апреля 2020 года превысил один миллион баррелей в сутки. Однако поставки сырья в США снизились.

Экономика Саудовской Аравии выросла на 11,8 процента во втором квартале этого года (рекорд с 2011 года) благодаря подорожанию нефти. По прогнозам, она войдет в число стран-рекордсменов, чей ВВП превысит триллион долларов.

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Платон Щукин
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