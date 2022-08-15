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Вор предложил показать российскому полицейскому место кражи и сбежал

В Уфе более 100 полицейских ищут сбежавшего во время перекура возле отдела вора

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Уфе 24-летний вор предложил полицейскому показать место преступления и сбежал. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает Telegram-канал SHOT.

Молодого фигуранта задержали за кражи аккумуляторов из автомобилей. Находясь в отделе, он попросил младшего сержанта вывести его на перекур. Когда тот согласился, вор предложил проводить его к месту кражи и направился к запасным воротам, после чего отодвинул колючую проволоку под ними и сбежал. Страж порядка «даже не успел среагировать на этот трюк».

Сейчас сбежавшего россиянина ищут более 100 полицейских.

11 августа сообщалось, что лжестажер похитил почти 100 тысяч рублей из касс трех российских магазинов.

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Елизавета Новикова
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