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Лжестажер похитил почти 100 тысяч рублей из касс трех российских магазинов

В Москве лжестажера задержали за кражу почти 100 тысяч рублей из касс трех супермаркетов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве задержали 28-летнего приезжего мужчину, похитившего почти 100 тысяч рублей из касс трех супермаркетов. Об этом в четверг, 11 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

По данным полиции, он приходил в магазины и представлялся стажером, после чего его отправляли на кассу для обслуживания клиентов. Когда продавцы отходили, он забирал из кассы деньги и скрывался. Эту схему мужчина использовал в трех торговых точках, расположенных на улицах Новаторов, Профсоюзной и Новочеремушкинской.

В отношении лжестажера возбудили дело по статье 158 УК РФ («Кража») и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.

13 июля сообщалось, что в Орле подполковника полиции подозревают в краже еды у курсантов МВД.

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Елизавета Новикова
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