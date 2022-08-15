Раскрыты последствия ядерной войны между Россией и США

Nature Food допустил гибель более пяти миллиардов людей при ядерной войне России и США

Ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерс провели исследования, в рамках которого спрогнозировали последствия полномасштабной ядерной войны между Россией и США. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Food.

Исследователи раскрыли последствия ядерной войны между Россией и США и допустили гибель более пяти миллиардов человек.

«По нашим оценкам, более пяти миллиардов людей могут умереть в результате ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для её предотвращения», — отмечается в работе.

Война США и их союзников с Россией может повлечь за собой использование более 90 процентов мирового ядерного арсенала. В результате этого в атмосферу выбросится более 150 тераграмм, или 165 миллионов тонн, сажи. В свою очередь это приведет к возникновению ядерной зимы по всей планете. От взрывов ядерных снарядов могут погибнуть 360 миллионов человек, а более пяти миллиардов «станут жертвами голода».

В докладе отмечается, что население будет обеспечено минимальным запасом пищи для выживания — из расчета 1911 килокалорий в сутки. При этом возможность международной торговли будет отсутствовать.

«В случае ядерной войны, бомбы, нацеленные на города и промышленные территории, приведут к огненным бурям, выбросам значительных объемов частиц горения в верхние слои атмосферы, которые распространятся по всей планете и приведут к её быстрому остыванию. Эти загрязнения вызовут десятилетия нарушений в земном климате и скажутся на системах производства пищи на поверхности и в океанах», — сообщают авторы исследования.

