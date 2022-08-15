СКР возобновил расследование в отношении причастных к похищению летчика Ярошенко

СКР возобновил расследование дела о похищении летчика Ярошенко 22 гражданами США и Либерии

Следственный комитет России (СКР) возобновил расследование дела в отношении 22 граждан США и Либерии, а также юридических лиц, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на слова самого летчика.

Ярошенко заявил, что ему позвонили из управления СКР по Ростовской области и сказали, что дело возобновлено. Также он отметил, что ранее дал показания по этому делу.

«Понимаю, что агентов американских спецслужб будет тяжело доставить в РФ, но пусть хотя бы заочно российский суд на основании неопровержимых фактов нарушения американцами законов РФ признает их виновными. Считаю, что на моем примере нужно показать, что наши законы защищают граждан РФ», — добавил летчик.

По его словам, нужно показать, что причастные к покушению будут осуждены в России, так как после этого будет проще подавать иски в международные суды «по фактам нарушения фундаментальных законов».

27 апреля 2022 года Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида. Обмен состоялся на территории Турции.

Российского летчика задержали в Либерии 28 мая 2010 года по обвинению в организации контрабанды наркотиков. Его доставили в США, где в 2011 году признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы. Из них россиянин провел в заключении 12 лет.