Директора турбазы на Алтае осудили за пожар с 20 пострадавшими

На Алтае суд дал условный срок директору турбазы за пожар с 20 пострадавшими и 1 погибшим

Алтайский районный суд вынес приговор директору туристической базы по делу о пожаре, в котором пострадали 20 человек и один погиб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

Подсудимый признан виновным по статье 238 УК РФ («Оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни»). Суд дал ему 3,5 года лишения свободы условно.

В ходе процесса было установлено, что директор базы допустил грубые нарушения правил пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации корпуса гостиничного комплекса на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» в Алтайском районе Алтайского края.

31 июля 2020 года в котельной под трехэтажным зданием произошел пожар. Посетители базы были вынуждены прыгать с балконов и спасаться по единственной лестнице. В результате получили ожоги 21 человек, в том числе двое детей. Одна женщина, прыгнувшая с третьего этажа, скончалась в больнице.