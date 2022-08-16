Раскрыты секреты выбора безопасного и зрелого арбуза

Ветсанэксперт Митина посоветовала выбирать арбузы круглой и вытянутой к краям формы

Выбирая арбуз, стоит обращать внимание не только на зрелость, но и безопасность плода, обратила внимание эксперт государственной ветеринарной службы на Даниловском рынке Ирина Митина. Она поделилась с «Лентой.ру» секретами по выбору популярной летом ягоды.

Первый вопрос — где купить

Во-первых, важно помнить, что не рекомендуется покупать арбузы у продавцов, которые торгуют ими на обочинах трасс прямо на земле или на любых других несанкционированных торговых точках, обратила внимание специалист и объяснила, почему: «Несмотря на то что эти ягоды обладают довольно толстой кожурой, они могут впитывать вредные вещества, например, из выхлопных газов».

Она рекомендовала приобретать арбузы, а также другие ягоды, овощи и фрукты на официальных московских торговых площадках, так как в таком случае точно не придется переживать за собственное здоровье. Дело в том, что перед тем, как попасть на прилавки таких рынков и ярмарок, партии бахчевых проходят обязательную проверку специалистов государственной ветеринарной службы, в том числе на содержание нитратов. Кроме того, каждый покупатель имеет право убедиться, что у продавца есть документы, которые подтверждают, что его продукция прошла ветеринарно-санитарную экспертизу.

Без трещин и в хорошей форме

Определившись с местом покупки, стоит оценить арбуз внешне, рассказала ветсанэксперт. По ее словам, правильная форма плода — круглая или вытянутая к краям. Также на арбузе не должно быть никаких трещин, так как через них в него могут попасть болезнетворные микроорганизмы.

В целях безопасности также не следует покупать разрезанные на куски арбузы или соглашаться на то, чтобы вам продемонстрировали мякоть плода. В разрезанный арбуз могут легко проникнуть микроорганизмы. Также стоит остерегаться излишне мягких мест на арбузе. Это говорит о том, что арбуз во время сбора или транспортировки был сильно ударен, а места удара начинают портиться быстрее всего Ирина Митина ветсанэксперт

Плотная корка и звонкий звук

Следует оценить и арбузную корку. Она должна быть в меру блестящая и плотная, рассказала специалист. Если ее нельзя легко поцарапать, значит плод достаточно зрелый. Кроме того, проверить арбуз на зрелость можно, постучав по нему. «Звонкий звук говорит о том, что, скорее всего, ягода вас не разочарует», — уточнила она.

«Родимое пятно» и хвостик

На плоде, по словам Митиной, должна быть, так называемая, «щечка» — пятнышко, которое появляется на арбузе в месте соприкосновения с грунтом. Белая «щечка», как правило, указывает на то, что ягоду сорвали незрелой, а вот желтое или рыжее пятнышко поможет найти зрелый плод, пояснила она.

«Также к признакам созревания можно отнести высохший хвостик. Только учитывайте, что он должен быть не просто сухим, но и хрупким. Если плодоножка просто вялая, то есть вероятность, что урожай был собран раньше срока, а подсыхание произошло уже во время транспортировки», — добавила эксперт госветслужбы.

Ранее двое жителей Москвы отравились арбузом, который купили с рук у станции метро «Партизанская», а диетолог Полина Королева предостерегла россиян от злоупотребления арбузом и дыней.