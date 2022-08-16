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В России снова продлили ограничения на полеты в аэропорты на юге страны

Запрет на полеты в 11 аэропортов на юге и в центре РФ продлен Росавиацией до 23 августа

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Росавиация снова продлила режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов в южные и центральные регионы России до 23 августа 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что запрет на полеты коснулся 11 воздушных гаваней на юге и в центре страны. Среди них — аэропорты АнапыБелгородаБрянска, Воронежа, ГеленджикаКраснодараКурскаЛипецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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Валентина Процкова
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