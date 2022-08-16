В России снова продлили ограничения на полеты в аэропорты на юге страны

Запрет на полеты в 11 аэропортов на юге и в центре РФ продлен Росавиацией до 23 августа

Росавиация снова продлила режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов в южные и центральные регионы России до 23 августа 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что запрет на полеты коснулся 11 воздушных гаваней на юге и в центре страны. Среди них — аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.