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Порошенко рассказал о закупке «самых крутых» беспилотников для украинской армии

Петр Порошенко рассказал о закупке в Европе «самых крутых» беспилотников для ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Петро Порошенко»

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал о закупке «самых крутых» беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, долгосрочный контракт на закупку беспилотных летательных аппаратов был заключен с компаниями-производителями «в рамках рабочей поездки по странам Европы». «Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии», — заявил Порошенко.

При этом он добавил, что не будет называть страну изготовления и конкретных производителей «по понятным причинам».

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Георгий Нестеров
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