Порошенко рассказал о закупке «самых крутых» беспилотников для украинской армии

Петр Порошенко рассказал о закупке в Европе «самых крутых» беспилотников для ВСУ

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал о закупке «самых крутых» беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, долгосрочный контракт на закупку беспилотных летательных аппаратов был заключен с компаниями-производителями «в рамках рабочей поездки по странам Европы». «Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии», — заявил Порошенко.

При этом он добавил, что не будет называть страну изготовления и конкретных производителей «по понятным причинам».