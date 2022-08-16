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Стало известно название колы у преемника «Макдоналдса»

«Вкусно — и точка» зарегистрировала названия «Точка Кола» и «Кола — и точка»

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

Преемник «Макдоналдса», сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» зарегистрировала в качестве товарного знака наименования «Точка Кола» и «Кола — и точка», пишет РБК со ссылкой на базу данных Роспатента. Таким образом, стало известно новое название газированного напитка в сети.

Заявки на регистрацию новых товарных знаков были поданы от имени ООО «Система ПБО» — юридического лица сети ресторанов «Вкусно — и точка». Также в категориях игрушек, продуктов и газированных напитков был зарегистрирован товарный знак «Кидс Комбо».

При этом в пресс-службе «Вкусно — и тока» изданию сообщили, что пока еще выбирают название для нового газированного напитка, который должен прийти на смену Coca-Cola, входившей в меню «Макдоналдса».

15 августа стало известно о регистрации сетью ресторанов товарных знаков «Айс де Люкс» в категориях десертов и мороженого, а также «Биф Хит» и «Биг Хит» в категории сэндвичей.

Первый ресторан «Вкусно — и точка», пришедший на смену покинувшему российский рынок в мае «Макдоналдсу», открылся в Москве 12 июня. Впоследствии заведения начали открываться в других городах и регионах России. При этом в меню отсутствовали аналоги бургера «Биг Мак» и десерта «Макфлурри», что объяснялось отсутствием авторских прав на продукты, которые сохранились за «Макдоналдсом».

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Платон Щукин
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