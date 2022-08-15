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«Вкусно – и точка» раскрыла названия для «Биг Мака» и «Макфлурри»

«Вкусно – и точка» подала заявки на регистрацию товарных знаков «Айс де Люкс» и «Биф Хит»

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Компания «Вкусно — и точка» зарегистрировала товарные знаки для аналогов мороженого «Макфлурри» и «Биг Мака», пишет РБК со ссылкой на базу данных Роспатента.

Юридическое лицо сети ресторанов (ООО «Система ПБО») подало заявки на регистрацию товарного знака «Айс де Люкс» в категории десертов и мороженого и на товарные знаки «Биф Хит» и «Биг Хит» в категории сэндвичей. Ранее глава сети Олег Пароев уверял, что аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри» не будут по вкусу отличаться от оригиналов.

Ранее сообщалось, что преемник «Макдоналдса» в России рассматривал другие варианты названия сети. Среди них были «Только так», «Так просто» и «Гранд фри», раскрыл детали Пароев. Также он сказал, что «Вкусно — и точка» рассчитывает запустить собственную доставку в конце августа-начале сентября.

Между тем сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» списала 1,2 миллиарда долларов в качестве убытков из-за ухода из России.

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Платон Щукин
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