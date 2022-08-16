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Минобороны заявило об уничтожении более 50 националистов из 72-й бригады ВСУ

МО РФ заявило об уничтожении более 50 националистов из 72-й бригады ВСУ под Артемовском

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

За минувшие сутки российским военным удалось уничтожить более 50 националистов 72-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском в Донецкой народной республике. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков во вторник, 16 августа.

Представитель ведомства отметил, что российская армия также уничтожила шесть единиц техники противника.

Кроме того, южнее Артемовска на позициях ВСУ было обнаружено свыше 50 противотанковых мин французского производства EMP F2, уточнили в Минобороны. Конашенков пояснил, что эти мины после установки в боевое положение нельзя извлечь или обезвредить.

По данным Минобороны, применение данных мин является нарушением требований Женевской конвенции.

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Всего с начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили более 1,7 тысячи беспилотников, а также свыше 4 тысяч танков и бронетехники ВСУ, добавили в ведомстве.

Ранее Минобороны отчиталось об ударе российских войск по пунктам управления двух бригад ВСУ возле Артемовска и в Херсонской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).

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Анна Щербакова
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