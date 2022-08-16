Умер британский актер Дагги Браун

Британский актер Дагги Браун умер в возрасте 82 лет

Британский актер и комик Дагги Браун умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Смерть Брауна подтвердил его менеджер Ли Морган в Twitter. «С тяжелым сердцем сообщаю, что очень талантливый комик и актер Дагги Браун скончался утром. В последние минуты жизни с ним была жена Джекки. Для меня было честью работать с Дагги. Прирожденный артист, который любил свою профессию. Покойся с миром, Дагги Браун. Любим и отдаем честь», — написал Морган. Подробности произошедшего не приводятся.

Браун родился в 1940 году в Ротереме, Англия. Актер начинал свою карьеру как артист кабаре, работая в шоу The Comedians. Известность получил благодаря роли в фильме «Кес» 1969 года. Среди проектов, в которых снимался Браун, — «Отель "Вавилон"», «Улица Коронации», «Чарли и шоколадная фабрика», «Смешная корова», «Карточный домик. Окончательное решение» и другие. Актер также выступал на сцене театра.

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