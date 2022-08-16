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Умер вокалист группы Grim Reaper Стив Гримметт

В возрасте 62 лет умер музыкант и вокалист группы Grim Reaper Стив Гримметт

Фото: Peter Dewhirst / globallookpress.com

Ушел из жизни солист группы Grim Reaper Стив Гримметт. Об этом сообщает The Guardian.

Музыкант скончался на 63-м году жизни. Смерть Гриммета подтвердил его сын Расс в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «У нас нет слов, чтобы описать наши чувства. Но поскольку папа был широко известен, новость начинает распространяться раньше, чем нам хотелось бы. К сожалению, папа скончался, оставив огромную дыру в нашем сердце», — написал он. Подробности произошедшего не приводятся.

Гримметт родился в 1959 году в городе Суиндон, Англия. К хеви-метал-группе Grim Reaper музыкант присоединился в 1982 году, заменив собой вокалиста Пола Меркадо. Через год под лейблом Ebony Records вышел дебютный альбом коллектива See You in Hell, попавшая в топ-100 американского чарта Billboard. В 2019 году вышла пятая, последняя пластинка группы — At the Gates.

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Дениза Мацаева
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