Большинство ввезенных в Россию машин оказались китайскими

«Автостат»: 80% ввезенных в Россию новых легковых автомобилей оказались китайскими

Большинство (80 процентов) ввезенных в Россию новых легковых автомобилей во втором квартале оказались китайского производства. Об этом заявил директор «Автостата» Сергей Целиков, его слова приводятся на сайте.

В первом квартале доля китайских машин составляла 28,3 процента. Во втором квартале среди лидеров оказались также Южная Корея (7 процентов) и Япония (2,6 процента). Средний чек на новые машины в стране по итогам июня-июля составил 2,3 миллиона рублей.

В июле было импортировано 25 тысяч легковых автомобилей. Доля новых машин составила 32 процента, остальные — с пробегом. В сегменте автомобилей с пробегом и в первом, и во втором квартале в лидерах находится Япония.

Продажи китайских автомобилей в России выросли в июле — новые легковые авто китайских марок составили 24,3 процента от общего объема рынка. Самой популярной китайской маркой стал кроссовер Geely Coolray.

Количество дилерских центров китайских марок автомобилей в России превысило число отечественных в полтора раза по итогам первого полугодия.

