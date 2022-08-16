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Большинство ввезенных в Россию машин оказались китайскими

«Автостат»: 80% ввезенных в Россию новых легковых автомобилей оказались китайскими

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Большинство (80 процентов) ввезенных в Россию новых легковых автомобилей во втором квартале оказались китайского производства. Об этом заявил директор «Автостата» Сергей Целиков, его слова приводятся на сайте.

В первом квартале доля китайских машин составляла 28,3 процента. Во втором квартале среди лидеров оказались также Южная Корея (7 процентов) и Япония (2,6 процента). Средний чек на новые машины в стране по итогам июня-июля составил 2,3 миллиона рублей.

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В июле было импортировано 25 тысяч легковых автомобилей. Доля новых машин составила 32 процента, остальные — с пробегом. В сегменте автомобилей с пробегом и в первом, и во втором квартале в лидерах находится Япония.

Продажи китайских автомобилей в России выросли в июле — новые легковые авто китайских марок составили 24,3 процента от общего объема рынка. Самой популярной китайской маркой стал кроссовер Geely Coolray.

Количество дилерских центров китайских марок автомобилей в России превысило число отечественных в полтора раза по итогам первого полугодия.

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Платон Щукин
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