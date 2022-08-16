Вирусолог назвал эффективную меру профилактики COVID-19

Вирусолог Альтштейн заявил об эффективности масок в профилактике распространения COVID-19

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с РИА Новости назвал ношение людьми масок эффективной мерой профилактики распространения COVID-19 в том случае, если их носят все. Он отметил, что маски могут помочь снизить риск тяжелого течения болезни.

«Когда маски носят все, то это действительно эффективно, когда небольшая часть людей — эффект резко падает», — заявил специалист.

Вирусолог подчеркнул, что каждая мера профилактики коронавирусной инфекции так или иначе снижает риск тяжелого заболевания у того, кто их придерживается.

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов рассказал, что в России заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад в ближайшие две недели. По его словам, пока точно нельзя сказать, прошла ли Россия пик заболеваемости COVID-19.