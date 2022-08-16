Брайс Даллас Ховард получила за «Мир Юрского периода» меньше Криса Пратта

Гонорар Брайс Даллас Ховард за «Мир Юрского периода» был меньше, чем у Криса Пратта

Американская актриса Брайс Даллас Ховард призналась, что за съемки в трех частях фильма «Мир Юрского периода» она получила «гораздо меньше», чем ее коллега, актер Крис Пратт. Об этом сообщает Insider.

Артистка поведала, что информация о том, что Пратту заплатили на два миллиона долларов больше, неверная. На самом деле, разница в гонорарах звезд была еще более существенная. Причиной этому стал тот факт, что контракт на участие в трех фильмах, вышедших на экраны в 2015, 2018 и 2022 годах, Ховард подписала в 2014 году.

«Когда я начала переговоры о "Юрском периоде", это был 2014 год, это был другой мир, я была в очень проигрышной позиции. И, к сожалению, я должна была заключить контракт сразу на три фильма, ничего нельзя было изменить», — сообщила звезда.

Актриса добавила, что Крис Пратт обсуждал с ней этот вопрос, а также добился того, чтобы Ховард получала одинаковые с ним гонорары за контракты, которые имели отношение к фильмам: посвященные «Миру Юрского периода» парки и видеоигры.

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