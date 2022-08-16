Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач назвала эффективные способы снизить риск развития слабоумия

Невролог Кэти Брэй: общение с людьми и спорт помогут снизить риск развития деменции

Фото: Unsplash

Спорт, общение с людьми и активная социальная жизнь помогут снизить риск развития деменции, заявила врач-невролог, доктор медицинских наук Кэти Брэй. В беседе с изданием The Sun она назвала ряд эффективных способов сохранить здоровье мозга в зрелом возрасте.

Медик сообщила, что, согласно последним исследованиям, дегенеративные изменения в мозге начинают развиваться за 10-15 лет до появления первых симптомов болезни, потому о профилактике лучше позаботиться заранее. По ее словам, предотвратить слабоумие вряд ли получится, но снизить риски его появления вполне реально.

Материалы по теме:
Тема ментального здоровья захватила интернет. Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
Тема ментального здоровья захватила интернет.Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
9 марта 2022
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется» Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется»Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
20 марта 2022

Невролог рекомендовала для начала сократить потребление алкоголя и отказаться от курения. Также для профилактики деменции необходимо поддерживать здоровый вес с помощью спорта и правильного питания и следить за артериальным давлением.

Для поддержания когнитивных способностей важны постоянное обучение чему-то новому и социальная активность, сообщила Брэй. «Заботьтесь о своем сердце и теле, держите мозг в тонусе. Ходите на прогулку с друзьями, осваивайте новые языки, разгадывайте кроссворды или найдите себе новое хобби», — объяснила врач.

Кроме того, невролог отметила, что риск развития дегенеративных заболеваний мозга повышается при ухудшении слуха. По ее словам, у людей с легкой тугоухостью вероятность развития деменции в два раза выше, а у людей с тугоухостью умеренной степени этот показатель становится выше в три раза. Ношение слухового аппарата при возникновении первых проблем со слухом может существенно снизить этот риск.

И наконец, Брэй напомнила о важности своевременного лечения депрессии: «У людей, которые впадают в депрессию в конце жизни, риск развития слабоумия повышается на 70 процентов, а у тех, кто страдает от проблем с ментальным здоровьем со среднего возраста, риск возрастает на 80 процентов», — предупредила невролог.

Ранее сообщалось, что медики Медицинской школы Университета Джона Хопкинса в Балтиморе выявили патологию, способствующую увеличению риска развития деменции. Проведенное ими исследование показало, что структурные или функциональные нарушения в левом предсердии повышают шансы развития нейродегенеративного заболевания на 35 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Россия отозвала у двух стран лицензии за ремонт вертолетов Украины
Названо самое слабое место Евросоюза в борьбе с Россией
Посольство России в США обвинило Вашингтон в повышении вероятности ядерной войны
В Польше спрогнозировали реакцию СМИ на поражение Украины
Зеленский призвал к новым санкциям против России из-за Запорожской АЭС
Россияне рассказали о желании получать дополнительный доход к пенсии
Ядерная война приведет к голодной смерти пяти миллиардов человек
В России допустили падение средней ставки по вкладам
МИД России сообщил о примкнувших к ВСУ бывших афганских спецназовцах
Доллару спрогнозировали укрепление к концу осени
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.