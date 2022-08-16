Врач назвала эффективные способы снизить риск развития слабоумия

Невролог Кэти Брэй: общение с людьми и спорт помогут снизить риск развития деменции

Спорт, общение с людьми и активная социальная жизнь помогут снизить риск развития деменции, заявила врач-невролог, доктор медицинских наук Кэти Брэй. В беседе с изданием The Sun она назвала ряд эффективных способов сохранить здоровье мозга в зрелом возрасте.

Медик сообщила, что, согласно последним исследованиям, дегенеративные изменения в мозге начинают развиваться за 10-15 лет до появления первых симптомов болезни, потому о профилактике лучше позаботиться заранее. По ее словам, предотвратить слабоумие вряд ли получится, но снизить риски его появления вполне реально.

Невролог рекомендовала для начала сократить потребление алкоголя и отказаться от курения. Также для профилактики деменции необходимо поддерживать здоровый вес с помощью спорта и правильного питания и следить за артериальным давлением.

Для поддержания когнитивных способностей важны постоянное обучение чему-то новому и социальная активность, сообщила Брэй. «Заботьтесь о своем сердце и теле, держите мозг в тонусе. Ходите на прогулку с друзьями, осваивайте новые языки, разгадывайте кроссворды или найдите себе новое хобби», — объяснила врач.

Кроме того, невролог отметила, что риск развития дегенеративных заболеваний мозга повышается при ухудшении слуха. По ее словам, у людей с легкой тугоухостью вероятность развития деменции в два раза выше, а у людей с тугоухостью умеренной степени этот показатель становится выше в три раза. Ношение слухового аппарата при возникновении первых проблем со слухом может существенно снизить этот риск.

И наконец, Брэй напомнила о важности своевременного лечения депрессии: «У людей, которые впадают в депрессию в конце жизни, риск развития слабоумия повышается на 70 процентов, а у тех, кто страдает от проблем с ментальным здоровьем со среднего возраста, риск возрастает на 80 процентов», — предупредила невролог.

Ранее сообщалось, что медики Медицинской школы Университета Джона Хопкинса в Балтиморе выявили патологию, способствующую увеличению риска развития деменции. Проведенное ими исследование показало, что структурные или функциональные нарушения в левом предсердии повышают шансы развития нейродегенеративного заболевания на 35 процентов.