Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти Крыма прокомментировали клубы дыма над военной базой под Симферополем

Советник главы Крыма Крючков призвал подождать официальной информации по Гвардейскому

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал подождать официальной информации по появлению черного дыма над военной базой, которая находится в поселке Гвардейское Симферопольского района. Так он прокомментировал инцидент в Telegram.

«Прошу подождать официальной информации по Гвардейскому от министерства обороны и не плодить слухи и версии», — подчеркнул представитель власти.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на местных жителей сообщил о клубах черного дыма над военной базой, которая находится в поселке Гвардейское Симферопольского района. Военные ведомства вместе с правоохранительными органами проверяют версию, согласно которой атаку на склад боеприпасов мог совершить малый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), уточнили в издании.

Утром 16 августа на севере Крыма сдетонировали боеприпасы. Прибывший на место ЧП глава республики Сергей Аксенов заявил о двух пострадавших. Также он заверил, что в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
На площадке для хранения боеприпасов в Крыму произошел пожар
Бывший глава Кабардино-Балкарии купил сеть супермаркетов «Глобус Гурмэ»
Названа одна из самых модных причесок лета 2022 года
Захарова отреагировала на слова Кулебы о выезде его семьи с Украины
Предсказан новый «Великий Потоп» в США
Российский военный эксперт назвал работой британского спецназа диверсию в Крыму
Шесть россиян пойдут под суд за торговлю младенцами от суррогатных матерей
Мэр эстонского города отказалась избираться из-за сноса танка-памятника
Число эвакуированных после диверсии на военном складе в Крыму выросло
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпразднуют свадьбу в роскошном поместье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.