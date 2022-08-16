Власти Крыма прокомментировали клубы дыма над военной базой под Симферополем

Советник главы Крыма Крючков призвал подождать официальной информации по Гвардейскому

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал подождать официальной информации по появлению черного дыма над военной базой, которая находится в поселке Гвардейское Симферопольского района. Так он прокомментировал инцидент в Telegram.

«Прошу подождать официальной информации по Гвардейскому от министерства обороны и не плодить слухи и версии», — подчеркнул представитель власти.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на местных жителей сообщил о клубах черного дыма над военной базой, которая находится в поселке Гвардейское Симферопольского района. Военные ведомства вместе с правоохранительными органами проверяют версию, согласно которой атаку на склад боеприпасов мог совершить малый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), уточнили в издании.

Утром 16 августа на севере Крыма сдетонировали боеприпасы. Прибывший на место ЧП глава республики Сергей Аксенов заявил о двух пострадавших. Также он заверил, что в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.