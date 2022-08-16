Казахстан подтвердил интерес к части доли России в ЕАБР

Министр финансов Казахстана подтвердил интерес к покупке части доли России в ЕАБР

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев подтвердил интерес республики к покупке части контрольного пакета акций России в Евразийском банке развития (ЕАБР). Слова чиновника передает ТАСС.

Жамаубаев сообщил, что обсуждения ведутся в рабочей обстановке. Министр добавил, что на исход событий влияют несколько факторов. «Все зависит от того, какая доля будет предлагаться, готовы ли другие страны купить определенную долю, в том числе и Казахстан, и насколько это будет накладно с точки зрения финансов», — рассказал он. Окончательного решения о приобретении доли пока нет.

По словам министра, сейчас банк работает стабильно, а западные санкции практически на него не влияют. ЕАБР — международная финансовая организация, нацеленная на содействие экономическому росту государств-участников (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан). В уставном капитале организации России принадлежит 65,97 процента, Белоруссии — 1 процент, Казахстану — 32,99 процента.

Россия задумалась сократить долю до 50 процентов вместе с Белоруссией на фоне обострения геополитического кризиса. Bloomberg объяснил желание страны перестраховкой на случай введения санкций со стороны США и Евросоюза из-за военных действий на Украине. Многие поддерживаемые Россией организации уже попали под санкции, поэтому Москва хочет исключить риски в ситуации с кредитором.