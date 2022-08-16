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Россиянка после убийства сожителя пыталась смыть в унитаз орудие преступления

В Ельце женщина убила сожителя и пыталась смыть нож в унитаз, возбуждено дело

Фото: Lenta.ru

В Ельце по подозрению в убийстве задержана 44-летняя местная жительница, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Жертвой женщины стал ее 47-летний сожитель. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, утром 12 августа между сожителями произошла ссора в квартире дома на улице Пушкина. Фигурантка дела в пьяном состоянии ударила мужчину ножом в грудь, от полученного ранения он скончался на месте. Женщина пыталась смыть орудие убийства в унитазе, но только сломала его. После этого она выбросила обломки ножа в окно.

По решению суда женщину арестовали. По данным СКР, она неоднократно судима. Вину в убийстве женщина признала, заявив, что причиной конфликта стала ревность.

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Любовь Ширижик
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