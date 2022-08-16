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В Финляндии предложили прекратить практику двойного гражданства

В Финляндии предложили прекратить практику двойного гражданства из-за конфликта на Украине

Фото: Tapio Haaja / Unsplash

Крупнейшая оппозиционная партия Финляндии «Истинные финны» предложила прекратить практику двойного гражданства из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в обновленной программе партии.

«В Финляндии право на двойное гражданство должно быть отменено, потому что оно не служит своей цели из-за изменившейся среды безопасности. В будущем иностранец должен отказаться от гражданства страны своего рождения при подаче заявления на получение финского гражданства», — отмечается в документе.

По данным статистического ведомства Финляндии, на конец 2021 года в стране насчитывалось 149 879 обладателей двойного гражданства, крупнейшей группой являются граждане России — 38 339 человек.

Также, согласно новой партийной программе, финская сторона уже не вернется к прежним двусторонним отношениям с Россией. «Конфликт на Украине полностью подорвала доверие к тому, что Россия может быть честным и надежным партнером», — сказано в документе.

Ранее власти Финляндии решили сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз. Приоритет в выдаче документов будет отдаваться заявителям, планирующим посещение страны с целью учебы, работы или по семейным обстоятельствам. Позже глава МИД республики уточнил, что новые ограничения вступят в силу с 1 сентября.

Власти Финляндии решили сократить количество выдаваемых россиянам виз в десять раз, начиная с 1 сентября.

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Анжелика Бережная
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