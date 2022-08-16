Прохожие спасли женщину от топившего ее в фонтане дебошира

The Sun: в Испании мужчина заподозрил женщину в краже и попытался утопить ее в фонтане

Прохожие в испанском городе Валенсия спасли женщину, которую мужчина заподозрил в краже и попытался утопить в фонтане. На видео произошедшего обратило внимание издание The Sun.

Нетрезвый 52-летний мужчина купался в фонтане вместе с женщиной. Прохожий предложил сфотографировать их и сбежал, когда мужчина отдал ему свой телефон. После этого купающийся решил, что его знакомая, — соучастница кражи, и попытался утопить ее в фонтане.

На записи видно, как он держит женщину за волосы и окунает головой в воду. Слышно, как один из очевидцев кричит: «Он убьет ее!» Собравшаяся толпа просит дебошира отпустить жертву, но тот игнорирует их просьбы и продолжает ее топить.

Женщину спасли двое прохожих, которые запрыгнули в фонтан. Один из них начал душить пьяного мужчину, а другой — бить. После очередного удара тот потерял сознание и отпустил пострадавшую. Высвободившись, женщина, одетая лишь в нижнее белье, вылезла из воды.

Через несколько минут на место происшествия приехали сотрудники скорой помощи и отвезли пострадавших в больницу. Дебошир получил рассечение брови и щеки, а его жертва — синяки от ударов. К прибытию полицейских ни вора, укравшего телефон, ни людей, избивших пьяного мужчину, на месте происшествия не было.

Злоумышленника, пытавшегося утопить женщину, привлекут к ответственности за покушение на убийство.

Ранее сообщалось, что в испанском городе Севилья полуголые девушки залезли в городской фонтан и исполнили эротический танец. Полиция установила личности нарушительниц порядка через соцсети.