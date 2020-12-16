Девушки в бикини исполнили эротический танец в фонтане и попали на видео

Emergencias Sevilla / Facebook

В испанском городе Севилья полуголые девушки залезли в городской фонтан и исполнили эротический танец. Полиция ведет расследование, сообщает группа Emergencias Sevilla в Facebook.

Девушки в бикини станцевали тверк (танец с активным движением ягодицами и бедрами, — прим. «Ленты.ру») и сняли себя на камеру. Затем одна из нарушительниц порядка выложила видео в Instagram, отметив, что действие происходило в 4:31 по местному времени. За кадром был слышен мужской смех.

Полиция установила личности нарушительниц порядка через соцсети и пришла к одной из них домой. Танцовщиц оштрафовали за нарушение комендантского часа, несоблюдение мер безопасности и купание в городском фонтане. Полиция полагает, что как минимум одна из героинь видео была на вечеринке в доме неподалеку.

Правоохранители пытаются установить личности других гостей вечеринки. Данные будут переданы в органы здравоохранения для отслеживания контактов с зараженными, если потребуется.

Ранее в Нью-Йорке, США, девушка воспользовалась тем, что улицы города опустели из-за карантина, и сфотографировалась обнаженной верхом на статуе «Атакующий бык» на Уолл-стрит. Ее подруга делала фотографии на мобильный телефон.

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