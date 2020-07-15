Голая девушка поплавала в чужом бассейне и попала на камеру

В американском округе Шарлотт, штат Флорида, полиция арестовала девушку за незаконное проникновение на чужой участок. Об этом сообщается на сайте телестанции WFTX-TV.

Хозяин дома находился в Канаде. Он узнал о произошедшем благодаря трансляции с камеры видеонаблюдения и вызвал полицию. Прибывшие патрульные застали в его бассейне голую девушку. Нарушительницей порядка оказалась его соседка — 22-летняя Капри Видеманн (Capri L. Wiedemann).

Пострадавший утверждает, что Видеманн не первый раз незаконно пользуется его бассейном. Он расставил по периметру дома таблички, запрещающие заходить на его участок, и установил на дверях новые замки. Несмотря на это, когда он уехал за границу, соседка снова нарушила правила.

Видеманн арестовали. Какое ей грозит наказание, не уточняется.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Саут-Йоркшир подала в суд на полицию из-за того, что сотрудник ведомства снял с вертолета, как она загорала во дворе голышом. Британка, когда-то работавшая моделью, была в шоке, когда увидела видеозаписи полицейского. Оказалось, что злоумышленник учился с ней в одной школе в то же время, что и она.

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